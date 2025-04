Alexis Vega vive uno de los mejores momentos de su carrera con el Toluca, actualmente comparten el liderato de la Liga MX con América. Y Vega, ha sido el capitán de la ofensiva de los Diablos Rojos para lograrlo.

"Estoy encontrando a mi mejor versión. Estoy en un gran momento, pero mi llegada a Toluca me ha sentido super bien, el equipo me arropado bien, la afición también, estoy siendo muy feliz aquí" dijo Alexis para entrevista a ESPN.

En lo que va de temporada, el atacante mexicano ha contribuido con nueve goles y siete asistencias en 14 partidos de liga. Su talento es innegable, sin embargo, ha tenido altibajos muy marcados en su trayectoria.

Alexis Vega confiesa falta de profesionalismo en Chivas

En entrevista con ESPN, Alexis Vega se sinceró acerca de los bajones de rendimiento que vivió en el Guadalajara, y dice ser un futbolista más comprometido hoy en día.

"Me faltó ser un poco más profesional en mi etapa en Chivas llegué en un momento en una zona de confort, pero ahora maduré mucho, en Toluca encontré lo que me funciona", aseguró.

"El tema de la alimentación, del descanso, que ha sido muy importante, desde el día uno que llegue acá, cambié el chip completamente, me puse a trabajar para mí, y he encontrado muchos resultados a favor que he estado disfrutando al máximo", sentenció.

