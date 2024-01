Alexis Vega estaba llamado a ser una de las figuras a futuro del futbol mexicano. Incluso, más de uno aventuró a señalar que tenía potencial para jugar en Europa. Cuando pasó de Toluca a Chivas, se pensó que sólo sería el trampolín para dar el salto.

No obstante, como suele pasar en el balompié nacional, pese a que poseía un enorme talento, de a poco éste se fue apagando y comenzaron las indisciplinas, mismas que hoy lo tienen sin jugar y con un presente incierto.

¿Cuánto le pagaban a Vega en Toluca?

Alexis Vega estuvo en un podcast y recordó qué fue lo que hizo la primera vez que tuvo un sueldo ostentoso. El Gru reveló que en sus primeros juegos, estaba esperando ver en su cuenta 15 mil pesos, pero grande fue su sorpresa cuando notó que eran cerca de 2 millones de pesos.

“Llego al cajero, metí la tarjeta y tenía como un millón 800 y se me hizo bien raro. Iba con un compa y le dije: ‘mira güey, se equivocaron, me depositaron esto, esta feria no es mía’. Que agarro y le marco a Rosi, que era la contadora.

“Lo primero que hago es mandar a llamar a mis papás, a mis hermanos. Los llevo a la plaza, les compro ropa, les compré de todo. Ya cuando se fueron les di dinero para que ellos tuvieran y se fueran contentos. Y cuando yo me quedo dije ‘me voy a comprar mi carrito’, me voy a comprar un Ibiza, pues no, me fui a la BM y me compré un BMW, fue mi primer carro”, señaló.