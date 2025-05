Alexis Vega, cuando salió de Chivas parecía que iba en declive su carrera. No obstante, Toluca le abrió la puerta de regreso y lo colocó como uno de sus referentes en la cancha.

El domingo pasado el Gru por fin pudo conquistar un título de Liga, frente al América. Actualmente es uno de los futbolistas mexicanos más destacados y parece que vivirá una segunda etapa de su prime.

¿Qué dijo Alexis Vega de Chivas?

Alexis Vega hoy está probando las mieles del éxito con el Toluca. No obstante, en una entrevista reciente que dio a David Faitelson, el atacante de los Diablos Rojos recordó lo complicados que fueron sus últimos días en Chivas.

Vega señaló que pese a que soportaba las críticas e insultos de la afición, todo fue diferente cuando comenzaron a meterse con sus familiares, quienes optaron por dejar de ir al estadio para apoyarlo.

Alexis Vega levantó como capitán del Toluca el undécimo título de Liga. Foto: Imago7

“Yo soportaba porque vivía y conllevaba las críticas día a día, pero cuando pasa el tema a la familia es súper delicado. Mi familia ya no iba a los estadios y no disfrutaban verme jugar. A mí me mataba en la cancha cuando escuchaba que me gritaban y mi familia estaba en la tribuna o que se metían con ellos, era algo que me ponía muy triste, pero hablé con mi familia y dije que estuvieran tranquilos”, comentó el campeón con el Toluca.

Por otra parte, Alexis Vega señaló que las lesiones no lo dejaron brillar en el Guadalajara. Incluso confesó que llegó a pasar por su cabeza la posibilidad de colgar los botines.

“Las críticas sé que estoy expuesto, soy profesional. No te diré que nunca me pegaron esos comentarios, pero hay que saber tomarlas de quien vienen, de los que sí jugaron futbol. Fue más complicado lo de las lesiones, por mi mente pasó ya no jugar. Creo que, si las lesiones me hubieran respetado, no estaría en el futbol mexicano”, finalizó Vega.