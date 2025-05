El gran protagonista del título número 11 en la historia del Toluca es, sin lugar a dudas, el atacante Alexis Vega, que además de capitán es el referente e ídolo del equipo y de los aficionados escarlatas; sin embargo, no siempre fue un jugador querido por el público.

En una entrevista con David Faitelson en Televisa, el autor del segundo gol que confirmó el título de los Diablos reveló cómo vivió la última etapa en Guadalajara con las Chivas, donde era criticado constantemente por sus actitudes fuera de la cancha y su falta de resultados dentro de ella.

"Yo soportaba porque vivía y conllevaba las críticas día a día, pero cuando pasa el tema a la familia es súper delicado. Mi familia ya no iba a los estadios y no disfrutaban verme jugar. A mí me mataba en la cancha cuando escuchaba que me gritaban y mi familia estaba en la tribuna o que se metían con ellos, era algo que me ponía muy triste pero hablé con mi familia y dije que estuvieran tranquilos" confesó Alexis.

Sin embargo, también contó cómo logró superar ese momento de su carrera.

"Cuando pasa en familia es delicado, ya no iba a los estadios a verme jugar. Me mataba cuando escuchaba que me gritaran con mi familia en cancha", Alexis Vega #FaitelsonSinCensura

"Durante mucho tiempo les pegó mucho pero tuvimos pláticas con psicólogos y entendimos que no hay que darle importancia a esas personas. Ahora mi esposa y todos aprendimos a lidiar con esos temas y nos reímos de los memes" agregó.