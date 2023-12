América tuvo un torneo, casi, de récord. Una sola derrota, por 12 victorias y 4 empates, llegando a la Liguilla como la mejor ofensiva y la mejor defensiva del futbol mexicano lo ponen como el máximo candidato al título; sin embargo, si la 14 no llegara, Hugo Sánchez tendría una propuesta para el dirigir a las Águilas.

En el verano pasado, cuando Fernando Ortiz dejó el puesto de director técnico vacante en Coapa, Álvaro Morales se propuso a sí mismo para dirigir al cuadro azulcrema, ante las burlas y críticas de aficionados del América y del futbol. Ahora, ha sido el 'Pentapichichi' el que lo ha colocado en la conversación.

Hablando de una hipotética eliminación del América ante el León en la cancha del Estadio Azteca, Hugo habló sobre lo que él haría si tuviera el poder de decisión en el seno águila.

"Yo pienso que América va a pasar, con las limitaciones que ha demostrado. Porque León lo dejó escapar, el León tenía las posibilidades de conseguir un resultado favorable. El favorito claro era el América, no lo demostró en la cancha. Si no, si fuese mexicano el técnico lo echarían, pero como no es mexicano, lo van a aguantar. Y si lo llegaran a cambiar, yo pondría en la mesa el nombre de Álvaro Morales para que dirija al América", expresó Hugo.

En tonos irónicos, Hugo puntualizó que Álvaro cuenta con conocimientos 'tácticos y estratégicos suficientes', con 'personalidad y liderazgo' para dirigir al América.