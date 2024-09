Las cosas no marchan nada bien para el América y su próximo compromiso es el Clásico Nacional frente a las Chivas.

Complicada prueba para los de André Jardine, que vienen de ser goleados (4-1) frente a Cruz Azul; sin embargo, al mal momento que viven se suman bajas importantes de cara al choque contra Guadalajara.

Las Águilas no contarán con Sebastián Cáceres, quien se lesionó con la Selección de Uruguay en la pasada Fecha FIFA; tampoco estará Diego Valdés, quien salió de cambio en el primer tiempo del Clásico Joven por una lesión en el hombro izquierdo.

“(Sebastián) Cáceres es una lesión importante, dos centímetros en el musculo posterior de la pierna. Cuatro semanas para recuperarse”, explicó el timonel brasileño.

“Diego (Valdés) está fuera, no consigue quitar el dolor, imagino que no tardará tanto su recuperación, hace cosas para mantenerse con ritmo, pero no llegará”, agregó Jardine.

¿Va a jugar Alejandro Zendejas?

Alejandro Zendejas ya trabaja con el equipo, pero su regreso aún no es una certeza. André Jardine, en conferencia previo al Clásico Nacional, aseguró que podría reaparecer, por lo menos en el banquillo.

“Zende ya entrena parejo con el grupo, hay que ver cómo se siente y si ya está para un partido o si aguardamos”, declaró el técnico azulcrema.

Víctor Dávila, una incógnita para André Jardine

El fichaje de Víctor Dávila parece inminente en el América; sin embargo, André Jardine opta por mantener la calma y simplemente elogiar de lejos al atacante chileno.

“No puedo hablar mucho. Es un gran jugador, lo conocemos bien porque lo enfrentamos varias veces. No está cerrado y no es la única opción. América siempre trabaja con tres o cuatro opciones. Ojalá sea cierto, sería un gran jugador”, concluyó.