Al América se le han acabado las opciones. Para los cuatro partidos que restan de fase regular, no tiene de otra que no sea ganar. El domingo enfrenta a Rayados en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Para André Jardine, director técnico de las Águilas, las bondades que ofrece el tipo de torneo en México los tiene con chances de seguir pensando en el título; sin embargo, quieren entrar directos y evitar la zona de Play-In.

“La presión existe siempre. Los dos torneos anteriores lideramos con muchos puntos al frente y las preguntas eran si había presión por liderar, antes la presión era por la 14 y la Liguilla en el Azteca. La presión siempre va a existir, queremos estar a la altura de la expectativa, de la grandeza del club, es la mejor presión", lanzó contundente.

Para el timonel azulcrema, la diferencia de puntos se olvida cuando comienza la Liguilla y es por ello que tiene sin cuidado lo que hagan los equipos que van por ahora en la parte alta de la clasificación.

"Entendemos que el torneo permite entrar en el puesto 10 y salir campeón. No es lo que queremos, pero si pasa esto tampoco te quita de las chances. En Liguilla dependes de ti mismo y la diferencia de puntos no existe más, existe la ventaja de resultados iguales, pero vi varios torneos no ser tan definitiva", agregó el brasileño.

André Jardine augura una gran Liguilla

Cruz Azul y Toluca son por ahora los principales candidatos al título por su juego mostrado, pero hay plantillas que han mostrado potencial y André Jardine ve una gran Liguilla en este torneo Apertura 2024.

"Nos enfocamos en hacer el mejor cierre de torneo posible y estar para una Liguilla que tal vez será la mejor de las últimas. Veo a varios equipos con chances de títulos, nivel para pelear; diferencia en puntos, sí, pero en momentos decisivos esta diferencia se termina", aseveró.

"Imagino una Liguilla muy linda en este aspecto, con equipos parejos, planteles importantes uy será difícil apuntar quien tiene más chances”, concluyó.