Cruz Azul tiene las horas contadas en este Apertura 2023, ganarle a Pumas es una obligación para seguir pelando por un boleto a la fase final, de lo contrario, tendrá que verla desde casa.

En conferencia de prensa, Ángel Sepúlveda aseveró que el Cruz Azul contra Pumas, si debe ser considerado como clásico, ya que cuenta con todos los ingredientes necesarios como: afición, rivalidad e historia.

"Es un partido muy importante, ya estando acá se ve de la misma manera. Obviamente no quieres perder estos partidos, se ve como el famoso “Clásico”, que no hay que jugarlo, hay que ganarlo”.

El delantero de La Máquina, se comprometió a dar buen espectáculo ante los universitarios y sacar los tres puntos en el Azteca, un lugar en el que no han podido ganar en lo que van del Apertura 2023. Solo un punto han conseguido, ante Santos Laguna en la fecha 4.

“El equipo está para eso, los otros equipos llegan bien, será un buen juego, esperemos que sea un buen espectáculo para la afición. Lo mejor es quedarnos con los tres en casa qué es donde estamos en deuda".

El autor del hat-trick ante Necaxa, espera que no pase nada extraño contra Pumas que les quite el sueño de poder clasifica, por lo que cada partido lo jugarán como una final.

"Esperemos que no nos pese nada, al pesarnos es porque no nos alcanzaría y no estamos pensando en eso. En su momento eran siete y ocho finales, hoy nos quedan seis. Nosotros estamos jugamos cada partido así. Tenemos la responsabilidad de estar en casa y vamos hacer un partido muy inteligente, vamos a ganarlo. Queremos tener esa satisfacción de salir del Azteca con tres puntos que anteriormente nos hacían falta".

Para Ángel Sepúlveda, el ganar el título de goleo con Cruz Azul es un gran reto y gran sueño, así como ser considerado para la Selección Mexicana, cosas en las que ya está trabajando y espera que en un corto plazo, se puedan dar.

"Estoy comprometido para darlo todo por mi equipo, por Cruz Azul, quiero ayudar, si ayudo con los goles y me puede catapultar a pelear el título de goleo, cómo mexicano que esto representa y si llega la Selección (Mexicana) bienvenida, este equipo te da para eso, siempre trabajaré para estar bien con Cruz Azul, primero la Liguilla y luego lo que venga", sentenció el nueve celeste.