Antonio Mohamed siempre fue un jugador y un entrenador excéntrico, con un carácter y una personalidad muy particulares; sin embargo, el 'Turco' dejó de ser el mismo de siempre cuando en el Mundial de Alemania 2006 vivió la peor tragedia de su vida.

Después de la eliminación de Argentina a manos de Alemania, Mohamed, junto con sus amigos y su hijo Faryd se dirigían por una carretera de Berlín, cuando fueron impactados por un automóvil, que provocó que el auto del 'Turco' volcara provocando el fallecimiento de Faryd, hijo de nueve años de edad de Antonio.

Desde ahí, una tristeza interminable inundó la vida de Mohamed, a tal punto de no poder ver videos de su hijo. "Hoy estoy a punto de lograr lo que uno logra con una madre o con tus viejos. Ellos mueren y después de acuerdas de ellos y empiezas a reír. Hoy estoy cerca de hacer lo mismo con mi hijo. Estoy cerca de poder ver videos de mi hijo. Aún no he podido ver videos, sí fotos, pero videos no. Es muy fuerte", expresó Mohamed hace unos meses al ser preguntado sobre su situación en este tema en ESPN.

Además, Mohamed expresó que el suceso es algo que va a arrastrar toda su vida, ya que es el golpe más duro que puede vivir una persona.

"Es una cicatriz con la que vas a convivir toda la vida. A mí me hizo muy fuerte tener otros hijos, los amigos, la familia, eso me hizo salir adelante. Viví el golpe más bajo que puede recibir un ser humano", expresó Mohamed.