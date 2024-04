Los Rayados de Monterrey consiguieron regresar a nuestro país con la ventaja en el marcador tras imponerse (1-2) al Inter Miami en el Chase Stadium de Florida.

El conjunto de Fernando Ortiz se quedó con el primer juego de la eliminatoria de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf y cerrará la vuelta en El Gigante de Acero como favorito con el apoyo de su gente.

La Pandilla aprovechó que Gerardo Martino no pudo contar con la presencia del astro argentino Lionel Messi, debido a una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha.

Sin embargo, el campeón del mundo estuvo presente en el vestuario y llamó la atención por su compartimento contra los árbitros tras la derrota de la escuadra miamense.

Luego de varios rumores sobre lo que sucedió al finalizar el partido, Nicolás Sánchez decidió salir a revelar que La Pulga lo agredió y que el Tata también le gritó de todo, luego de que ambos encaran a los integrantes del cuerpo arbitral.

“Me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar por me hubiera pegado, me tuvo a un centímetro; me puso el puño al lado de la cara. Yo creo que estaba buscando mi reacción más que pegarme”, compartió.

El auxiliar de Fernando Ortiz aceptó que Lionel perdió completamente los estribos, pero que él decidió no caer en sus provocaciones y prefirió platicar la situación con “la gente de la Concacaf”.

“El Tata Martino, que estaba entrenando al vestuario, se dio vuelta y me empezó a decir de todo. Apareció Messi y me quería comer crudo. Yo no reaccioné, ni lo miraba. El enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo y me ponía el puño