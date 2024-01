Juan Brunetta ha asombrado al futbol mexicano de forma muy grata. Llegó en 2022 a la Liga MX con Santos y desde su arribo no ha dejado de sorprender a aficionados del balompié nacional.

En el Apertura 2023, el argentino de 26 años fue el jugador con más asistencias en el torneo, pese a jugar en un equipo desequilibrado como Santos, además, para muchos aficionados fue el mejor futbolista en la fase regular, por encima de estrellas en Liga MX como Diego Valdés, André-Pierre Gignac o Sergio Canales.

¿Qué dijo Brunetta sobre Selección Mexicana?

Tras estas actuaciones, el talentoso mediocampista argentino ha sido ligado con una posible naturalización y un llamado a Selección Mexicana, como el caso actual de Julián Quiñones o en el pasado de Sinha, Guillermo Franco o Gabriel Caballero. Sin embargo, él mismo se ha descartado para jugar con el Tri.

"Algo que yo siento, y como yo me crié, es algo que no me corresponde. Yo soy argentino, yo no vengo acá a sacarle el lugar a nadie. Yo soy muy respetuoso, primero con el país, con México, y luego con los jugadores que tienen una calidad. Ni siquiera es un no, porque no soy mexicano, yo soy argentino y si tengo que ir a una selección sería a Argentina", explicó Brunetta.

El volante de Tigres, que ya lleva dos asistencias en este torneo, en dos juegos disputados, aseguró que en México hay buenos jugadores para nutrir a la Selección Mexicana. "Chivas tiene un equipazo, hay jugadores mexicanos que lo hacen muy bien".