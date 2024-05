Pachuca no ha parado de jugar en los últimos días, debido a que tuvo que atender la Concacaf Champions Cup, el Play In y la Liguilla del Clausura 2024, donde se mide en Cuartos de Final al América.

No obstante, de la mano de Guillermo Almada los Tuzos no han mostrado, hasta el momento, cansancio. Mucho se debe a que es un plantel joven, lo que ha dejado ver que la cantera de los hidalguenses tiene a varias joyitas en su plantilla.

¿Qué hizo Bryan González cuando supo que lo convocaron al Tri?

Bryan González ha sido una de las gratas revelaciones en el Clausura 2024 con el Pachuca. El mediocampista de 21 años se ganó la confianza del entrenador y ha sido un jugador inamovible en su esquema.

Y la recompensa le llegó al canterano de los Tuzos, quien fue parte de la lista preliminar que dio este día Jaime Lozano de la Selección Mexicana de cara a la Copa América. González aseguró que no pudo contener las lágrimas cuando supo la noticia.

“Muy feliz y orgulloso, en el camino me di cuenta y se salieron las lágrimas de la emoción y contento por eso. Es una oportunidad para nosotros y la trataré de aprovechar al máximo y esto es parte de todo el sacrificio que he hecho día con día y se ve reflejado ahorita.

“Hay miedos que tenemos que superar y es una oportunidad muy grande para mí. Venía dormido en el camino y mi mamá me empezó a marcar y me dijo que qué alegría más grande del 10 de mayo que darle esa noticia y se me salieron las lágrimas", dijo a Fox Sports a la llegada del Pachuca a la Ciudad de México para jugar el partido de Vuelta de Cuartos de Final.