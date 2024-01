Es bien sabido que las televisoras siempre están buscando ser la preferida de los espectadores, por lo que hacen de todo para ganar rating. Eso suele generar que los comentaristas tengan algunos roces, ya que saben que la rivalidad está a todo lo que da.

La mayor muestra está en Televisa y TV Azteca, que en el pasado aseguraron que no se podían ver ni en pintura, ya que la batalla por ser la primera opción de la gente los llevó a que incluso se tiraran entre ellos en sus transmisiones.

¿Por qué iban a correr al Burro Van Rankin de Televisa?

Jorge ‘Burro’ Van Rankin es uno de los personajes más extrovertidos de la televisión y, además, un americanista recalcitrante que cada que podía tundía a TV Azteca, principalmente a José Ramón Fernández.

No obstante, pese a ser una de las caras principales de Televisa, el Burro sorprendió a propios y extraños cuando estuvo presente en un foro de ESPN en 2018, saludando a Joserra, Rafa Puente, Ricardo Peláez y Ángel García Toraño.

“Me la pasé muy bien, se hizo viral y me metí en un pedo con Televisa, porque tenía contrato de exclusividad ahí. Me habló Juan Carlos y me dijo: ‘Burro, no me digas que no fuiste a ESPN’. Le dije: ‘Sí, ¿cuál es el pedo? Fui a echar desmadre”, comentó en su canal de YouTube.