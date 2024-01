El conductor y actor, Jorge "Burro" Van Rankin, reveló el porqué de su distanciamiento con Luis García, con quien ―tiempo atrás― compartió una cercana amistad: el vínculo se "rompió" por una publicación en X, antes Twitter.

Durante una edición del podcast "N Estado Burresco", dirigido por Ángel García Toraño, "Burro" rompió el silencio y recordó que, hace diez años, el "Doctor" García se peleó con el exfutbolista Carlos Reynoso en dicha red social.

"No fue broma. Se peleó con Carlos Reinoso en Twitter y le dijo: 'Recuerde que doctorado es más que maestría'. Y yo me metí, con una respuesta que no voy a repetir porque se me hace una falta de respeto, y dije una barbaridad que no debí", explicó Van Rankin.

Tras publicar "lo que no debió", Luis García le recriminó al "Burro", dándole fin a su amistad: "¡Se puso como loco! Me habló. El teléfono retumbaba".

García Toraño intentó convencer a Van Rankin de marcarle al "Doctor" para conocer su lado de la historia, pero el "Burro" se negó.

"Algún día le voy a dar un abrazo, porque lo quiero y lo extraño", sentenció.

