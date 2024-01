'Carlos Vela prefiere retirarse a regresar con Chivas', asegura periodista de Fox Sports

Este viernes comenzó a circular una fuerte información sobre el gran interés que tendría la directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara, en el fichaje de Carlos Vela, canterano del club, que salió muy joven hacia el futbol europeo con el Arsenal, donde debutó como jugador profesional.

La información de El Universal Deportes, asegura que la cúpula rojiblanca busca juntar si o sí a Javier 'Chicharito' Hernández y a Carlos Vela en la recta final de sus carreras; sin embargo, para el exjugador del LAFC, el Rebaño no sería una opción viable.

¿Qué dijo Fernando Cevallos sobre el regreso de Vela a Chivas?

El periodista de Fox Sports, Fernando Cevallos, aseveró que el propio jugador no ve viable un regreso a Verde Valle ni a ningún equipo de la Liga MX, ya que él preferiría continuar su carrera en Estados Unidos.

“Hay mucha gente que está diciendo que Carlos Vela podría ser opción para Chivas, pero descártenlo eh, no hay, no hay ninguna opción de que venga, deja a Chivas, al futbol mexicano. No quiere regresar, es más, primero se retira antes que volver”, expresó Cevallos.

Pese a esto, habrá que esperar reacciones por parte de la directiva o del jugador, ya que el fichaje ilusiona por completo a la afición rojiblanca, que no ha visto ganar a su equipo en el torneo.