Jorge 'Chatón' Enriquez era una de las promesas más grandes del futbol mexicano. Campeón olímpico en Londres 2012, tercer lugar en el Campeonato del Mundo Sub-20, y joya emergente de Chivas; sin embargo, su carrera tuvo un giro inesperado.

De pronto, el mediocentro defensivo comenzó a circular entre equipos de baja tabla y de expansión, siendo Santos el último equipo competitivo; sin embargo, ha expresado que toda esta debacle se debió a un manejo de representantes.

“Cuando regreso a Chivas (de Londres 2012) el representante más famoso en esos tiempos se entera de que yo firmé y se super ofendió y me dijo con palaras textuales 'te vas a arrepentir yo me voy a encargar de que no salgas nunca de Chivas y vas a conocer el poder que yo tengo, la acabas de cagar", expresó

A partir de ese momento, el 'Chatón' Enriquez notó un giro radical, incluso en la prensa: “todo cambio y que el Chatón viene pedo, que el Chatón viene de fiesta ya no jugaba, me mandaban a la Sub-20 y yo me sentía muy frustrado. De un momento a otro todo cambió drásticamente".