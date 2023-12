Tras lograr el título 14 el domingo por la noche ante Tigres, América deberá salir del Estadio Azteca debido a las remodelaciones que se realizarán en el inmueble de Santa Úrsula de cara al siguiente Mundial en el 2026.

Ante esto, había diversos rumores sobre las posibles casas que podría utilizar el América para jugar de local, con supuestas afirmaciones hasta de Estados Unidos.

Ahora, el dueño del América, Emilio Azcárraga ha confirmado los rumores más fuertes, ya que ha expresado que las Águilas jugarán de local en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, aunque no descartó que en algún partido jueguen fuera de la Ciudad de México.

"La idea es que juguemos en el Estadio Azul, en principio será nuestro estadio de local. Y queremos ver la oportunidad, se verá en el camino, estamos viendo si pudieran jugar de local en otro lado. No de generar violencia, llegar a una ciudad y de jugar de local contra ese equipo. El América tiene la ventaja de que tiene muchísimos fanáticos en la República Mexicana y en Estados Unidos. ", expresó Azcárraga.

@eazcarraga adelanta los planes para América tras el cierre temporal del Estadio Azteca



"La idea es que juguemos en el Estadio Azul"



— Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 21, 2023

Respecto a esto último, el dueño del América habló sobre la posibilidad de que el equipo juegue en Estados Unidos. "En Estados Unidos no podemos jugar por el tema de Concacaf y esos rollos que me parecen medio absurdos. No se puede".