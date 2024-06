El reto de ser el referente del medio campo comienza para Andrés Montaño, quien llega con la ilusión de ganar la décima y ser un ejemplo a seguir en las futuras promesas de la institución que anhelan en llegar al primer equipo.

El juvenil de 22 años fue presentado en La Noria como el segundo refuerzo del Apertura 2024. El ingeniero Víctor Velázquez, le dio la bienvenida y aseguró que su presencia, servirá de inspiración a las fuerzas básicas del equipo.

“Conocemos de tus capacidades y de tu provenir. Estamos seguros que con grandes jugadores como tú, alcanzaremos grandes éxitos en este proyecto que nos ilusiona como equipo de futbol, institución y para nuestra gran afición. Servirás de inspiración para nuestras fuerzas básicas, pero estoy seguro que vas aportar mucho a los muchachos para el logro de nuestros objetivos que es la décima”, señaló Víctor Velázquez.

Llevará el número 10 en los dorsales

El dorsal '10' fue elegido por el mismo mediocampista, quien tomó su llegada a La Maquina como el gran desafío de su carrera. Nombres como el de Gabriel Pereyra, 'Matute' Morales, Chaco Giménez y Héctor Adomaitis, portaron este número dejando un gran legado, ahora es turno del nuevo juvenil celeste.

"La verdad es una ilusión muy grande, estoy agradecido con la directiva, es un dorsal que pensé mucho tiempo, en ser el '10' en Cruz Azul, un equipo tan grande, pero siempre pensando en ir adelante; es una gran responsabilidad, pero hay que demostrarlo en la cancha, llegar con la '10' de Cruz Azul me motiva", dijo Montaño, quien agregó: "Desde un inicio lo comentaba con el agente, siendo sincero hubo acercamientos de otros clubes, pero cuando me dijo que Cruz Azul era opción a mi también me pareció la mejor opción, por su cuerpo técnico, jugadores y estilo de juego, desde el principio que se pudo dar la noticia la verdad me puso muy contento y emocionado".

¿Quién fue el último en usar el '10' en Cruz Azul?

Para el Apertura 2023, el brasileño Moisés Viera, fue el jugador que usó este número y su paso por los Celestes fue fugaz en donde disputó 20 partidos y marcó 2 goles.

Otros futbolistas que usaron ese número fueron Ángel Romero, Rómulo Otero, Pol Fernández y Walter Montoya.