Hace unas horas, mediante una transmisión en vivo, Javier Aquino compartió el final de su etapa en Tigres, club en el que logró levantar múltiples campeonatos en una década vistiendo los colores universitarios.

Con lágrimas, el exjugador de Cruz Azul aseguró sentirse decepcionado por la forma en la que dejó la institución, reiterando que siempre buscó entregar todo por los colores, dejando de lado el tema económico.

La salida de Aquino, quien señaló que no pudo despedirse de sus compañeros y no tenía claro que jugaría su último partido ante Toluca, ocurrió en la final del Apertura 2025.

"Estoy pasando un momento muy complicado por el amor que le tengo al equipo y a la gente, pero tampoco acepto que me hayan quitado el derecho de despedirme de buena forma, de despedirme de la afición, al menos de darle un mensaje a mis compañeros, de decirles cuánto los aprecio, cuánto los quiero y cuán orgulloso me siento de haber tenido la oportunidad de compartir cancha con ellos. El día de la final contra Toluca fue mi último partido con el club, fue mi último baile, fue mi último momento y me hubiera gustado disfrutarlo de una forma distinta", mencionó.

Luego de que el club hiciera oficial el final de la etapa de Aquino, David Faitelson, comunicador de Televisa, habló del tema y, mediante sus redes sociales, se dijo incrédulo por la forma en la que Tigres despidió a uno de sus más importantes referentes.

"Es una pena que los clubes no sepan honrar a sus estrellas en la jubilación. Es una pena, también, que el futbolista no entienda cuándo debe empezar a hacerse a un lado…", escribió.

La opinión del exconductor de ESPN desató la reacción de los usuarios, quienes debatieron sobre la situación, en su gran mayoría pidiendo un juego de despedida para Javier Aquino.