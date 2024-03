Uno de los días esperados para el futbol mexicano ha llegado. Esta noche se inaugura una serie de tres Clásicos Nacionales entre Chivas de Guadalajara y las Águilas del América, donde el cuadro azulcrema luce muy favorito para llevarse los tres encuentros: sin embargo, David Faitelson ha asegurado que Chivas no será exhibido.

Luego de los partidos del fin de semana pasado, donde Chivas cayó estrepitosamente ante Cruz Azul en el Estadio Azteca, donde mostró su peor versión, y donde América arrolló por completo al Atlas, con goleada de 5-1, las Águilas se colocan como máximos favoritos a pasar de ronda en Concachampions y en hacer valer su condición de campeón en Liga MX.

¿Qué dijo Faitelson de Chivas y América en Concachampions?

El polémico periodista de TUDN se ha atrevido a pronosticar que Chivas competirá y será un digno rival ante América en los clásicos venideros, incluyendo el de esta noche. Además, pidió a la afición rojiblanca a mantener la esperanza en su equipo.

"No es que los aficionados de Chivas puedan estar muy tranquilos, pero estoy más convencido que ni serán goleados ni serán exhibidos", redactó Faitelson en Twitter.

No es que los aficionados de Chivas puedan estar muy tranquilos, pero estoy más convencido que ni serán goleados ni serán exhibidos… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 6, 2024

Además, en Línea de 4, Faitelson aseguró que Chivas tiene la posibilidad de salvar la temporada eliminando al América en Concachampions y seguir en el camino al título que ganó por última vez cuando se encontraba comandado por Matías Almeyda.

"Ganarle al América, eliminarlo de la Concacaf, es el premio mayor. ¿Nunca has leído los 10 mandamientos de Chivas? Existen, he. El numero uno es: 'le ganarás al América'. Fue campeonísimo y fue un equipo muy laureado. No es precio bajo ganarle al América, es el campeón del futbol mexicano", explicó Faitelson.

⚽️🐐😱¿Chivas salvaría el semestre si elimina al América en CONCACAF?



🔴 #LineaDe4 en vivo por TUDN pic.twitter.com/Ol7am19G5o — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) March 6, 2024