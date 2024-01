Diber Cambindo lanzó una pedrada a Cruz Azul: 'En Necaxa sí me están valorando'

Cruz Azul inició con el pie izquierdo su andar en el Clausura 2024, ya que no han podido ganar y, pese a que desembolsaron una cuantiosa suma de dinero por Gabriel Fernández, no ha sido la solución al ataque, debido a que no registran ningún gol.

Por otra parte, Diber Cambindo quien llegó hace seis meses a la Liga MX para reforzar a los celestes y fue desechado para reforzar al Necaxa este torneo vive un momento contrastante, porque ya marcó y se ubica como líder de la competencia con los Rayos.

¿Qué dijo Diber Cambindo?

Parece que el delantero quedó muy molesto por cómo se dio su salida de Cruz Azul, motivo por el cual Diber Cambindo aprovechó su buen paso y su tanto frente al Puebla para mandar una indirecta a su exequipo.

“Estoy feliz aquí con el grupo que me ha apoyado, es una bendición estar en esta institución que me ha dado la confianza. Espero poder seguir creciendo y aportarles a mis compañeros. Me siento a gusto con los compañeros y cuerpo técnico, me han acogido de gran manera, me están valorando. Eso es muy bueno para cualquier jugador y la motivación es de seguir ganando”, aseveró el atacante cafetero.