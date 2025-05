Directivo del Necaxa alza la voz tras la polémica eliminación ante Tigres; "Nos sentimos perjudicados"

El Necaxa se despidió del torneo Clausura 2025 por culpa de las decisiones arbitrales de Marco Antonio Ortiz y el VAR en favor de los Tigres. Por lo mismo, el director deportivo de los Rayos, José Hanan, habló en entrevista con Claro Sports para alzar las voz por las injusticias que sufrió su equipo.

“Es un momento complicado, estamos tristes, frustrados y vulnerables, pero son cosas del futbol” declaró Hanan, antes de señalar sus quejas por la actuación del cuerpo arbitral.

“Hay muchos temas que venimos analizando, no solo después del partido, sino antes también. Lo que nos generó dudas fue la designación. Días atrás este cuerpo arbitral estuvo envuelto en una polémica en ese mismo estadio y a favor del mismo equipo” agregó.

Además, Hanan declaró que “coincidimos con la opinión de muchos especialistas. Hay muchas cosas que no entendemos: La plancha de (Nico) Ibáñez sobre Tomás Badaloni nunca se revisó. No tengo claro el porqué no la revisan”.

Finalmente, más allá de hablar para quejarse por las ayudas a Tigres, aseguró que: “respetamos mucho a la gente de la Comisión de Árbitros, no es un tema personal con nadie. Necaxa, hasta en este tipo de situaciones, se maneja con perfil bajo, nunca reclamamos. Pero sí queremos expresar que es injusto para todo el esfuerzo que realizó el cuerpo técnico. Hoy la realidad es que nos sentimos perjudicados. No compartimos la decisión que se tomó. Respetamos esa decisión, pero no estamos de acuerdo y lo único que pedimos es que sea justo, que no quede en una anécdota o una cartita, que se evite en el futuro”, concluyó.

