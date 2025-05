La clasificación de Tigres a las semifinales del Clausura 2025 se vio manchada por las ayudas arbitrales que recibió por parte del siempre polémico Marco Antonio Ortiz, quien ya había sido señalado por decisiones en favor de los felinos en el pasado Clásico Regio contra Rayados en la temporada regular. De hecho, Nicolás Larcamón recordó dicho episodio en conferencia de prensa al terminar los cuartos de final. Sin embargo, un comentarista de Televisa se unió a las críticas contra el 'Gato' y dejó una indirecta que recordó la final entre América y Cruz Azul.

Al finalizar el partido, el exárbitro Fernando Guerrero, más conocido como el 'Cantante', analizó en el programa Línea de 4 las decisiones que favorecieron a Tigres para que avance a semifinales.

Lee también Futbolista del Necaxa explota tras ayudas arbitrales a Tigres; "Nos sacaron la ilusión"

"El asistente le llama y le dice 'ven' y va el Gato hasta allá y le dice 'sabes qué, hay una falta' se le leen los labios al árbitro, entonces el VAR al escuchar le puedes preguntar quién cometió la falta, revísala. Vela, pero dale esas consideraciones. Hay una falta, hay una patada imprudente, antes de eso hay un empujón, no es nada más así te llamo y ya" explicó el Cantante.

Después, Francisco Javier González le pregunta si creía que esa decisión podría ser influenciada por la camiseta del equipo a quien podría favorecer o perjudicar.

"Marco Ortiz trae una situación por el partido de la final de América y Cruz Azul que, quieras o no, lo va cargando y dice 'no, mejor me voy a la fácil y es dar el gol correcto para Tigres'" respondió el Cantante.

Lee también Tigres vs Necaxa: La polémica arbitral en la semifinal no se salvó de los MEMES

En medio de esta respuesta, Lalo Luna aseguró que "el color amarillo lo confunde" a Marco Antonio Ortiz, recordando las polémicas decisiones que tomó el Gato en favor del América en el segundo de tres campeonatos al hilo que conquistaron las Águilas.