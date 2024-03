América no tuvo una buena noche el pasado miércoles en la cancha del Estadio Azteca, ya que sufrió de más ante las Chivas en el juego de Vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Las Águilas llegaron con una ventaja de tres goles en el marcador global, pero al medio tiempo el Rebaño se puso a un tanto del empate. Sin embargo, supieron sacar adelante el resultado, pese a que perdieron el partido.

¿Emilio Azcárraga le mandó una indirecta a Chicharito?

Luego de que terminara el partido, los jugadores de Chivas estaban cabizbajos por la eliminación. No obstante, Chicharito Hernández trató se verle el lado positivo, al asegurar que se impusieron en el Coloso de Santa Úrsula ante un equipo que calificaban de “invencible”.

No obstante, el dueño del las Águilas, Emilio Azcárraga Jean, sin mencionarlo parece que le respondió al delantero del Rebaño, al asegurar que en Coapa no festejan victorias ante equipo, sino título.

“Siempre lo he dicho y se lo he comentado a cuerpos técnicos, jugadores y directivos, este equipo no está hecho para ganar juegos, el Club América lo construimos, lo queremos y trabajamos para que gane títulos.

“Mucho se habla públicamente de ‘fracaso’ cuando no ganamos un título. En ese fracaso se analizan muchísimas cosas detrás de cámaras, dentro del club, que no creo que sea fracaso, pero aquí nadie salva una temporada ganando un juego”, comentó en un evento que realizaron en Coapa.

¿Qué dijo Chicharito Hernández?

Javier Hernández recalcó que pese a que quedaron eliminados en el torneo de la Concacaf, demostraron que no son víctimas de nadie, debido a que le ganaron en casa a una de las mejores plantillas del futbol mexicano.

“Hay formas de perder, perdimos ganándole al América en el Azteca. Había escuchado que era casi casi un equipo invencible, vinimos a su casa, con su cuadro titular y les ganamos 3-2. Era una eliminatoria de 180 minutos y regalamos muchos minutos en nuestra casa”, aseveró Hernández Balcázar.