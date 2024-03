Cristian 'Chicote' Calderón se ha convertido en enemigo público numero uno para la afición de Chivas, luego de que no rindiera lo que se esperaba con el equipo de Verde Valle, y terminar recalando en el odiado rival, las Águilas del América.

Calderón, que fue constantemente señalado por la afición rojiblanca debido a su rendimiento, además de sus constantes indisciplinas, fue respaldado constantemente por su esposa, incluso en la última controversia donde pudieron estar involucradas mujeres en el hotel de concentración en Toluca.

Lee también Zague se calentó con Martinoli... ¡Le mentó la madre y lo amenazó por tirar playera del América!

¿Qué dijo la esposa de Chicote Calderón de la afición de Chivas?

Ahora, Adriana Castillo, esposa del futbolista, explotó contra la afición de Chivas, incluso rayando en los fuertes insultos, además revelando que el América intentó fichar a su esposo previo a su llegada al Rebaño.

“América también lo quería antes de llegar a Chivas. Y tomó la decisión de estar primero en Chivas! Y vaya que yo siempre fui chivista desde niña, pero la afición es un asco, en vez de apoyarte te da para abajo. Los de la barra mis respetos a ellos si! vivimos momentos felices en Chivas pero fueron más malos y fue más en el aspecto de la afición no sabe respetar a la familia", expresó en redes Castillo.

Chicote Calderón aceptó que le iba al América desde que era niño

En un episodio del podcast de los jugadores de América, Calderón aseguró a Igor Lichnovsky y a Kevin Álvarez que desde niño ha sido aficionado a las Águilas.

"Siempre le he ido al América. Aunque te rías güey, me vale verga; Siempre veía los partidos del Ame, en mi casa había apuesta entre mi papá y mi mamá, 100 pesos, que no había pa' más, mi papá le iba a las Chivas y mi papá al América güey, y siempre, siempre siempre yo veo mucho futbol, pero veíamos los juegos del América", expresó.