Este domingo se llevará a cabo el último partido del Play In, con lo que por fin se definirá la Liguilla del Clausura 2025. Monterrey harán los honores en el Gigante de Acero a los Pumas.

Cabe destacar que de lado de los regios hay mucha presión por la supuesta ruptura entre el entrenador y jugadores, aunado a la manera cómo perdieron ante Pachuca con un tremendo oso de Esteban Andrada. Por parte de los felinos, tienen el ánimo elevado después de eliminar a Juárez en penaltis.

¿Qué promoción hay por Andrada y Funes Mori?

Esteban Andrada es uno de los porteros más criticados del futbol mexicano. El arquero argentino ha cometido ya varias pifias que tienen molesta a la afición, que además espera sea su último torneo en el club.

Y no es para menos el enfado, la semana pasada hizo un enorme oso al no poder contener un balón, que cabe decir no iba a portería, pero regaló el rebote a salomón Rondón, quien hizo el gol que derrotó a Rayados y los obligó a disputar un segundo juego.

Esteban Andrada recién cometió un tremendo error y ahora por cada que cometa ante Pumas regalarán shots en una bar. Foto: Especial

Y a manera de burla, un bar regio lanzó una peculiar promoción de cara al partido definitivo del Play In. El establecimiento llamado Sayu Sayulita Cumbres publicó en sus redes sociales que por cada rebote que otorgue Andrada, los que asistan al lugar recibirán shots gratis.

No obstante, no quedó ahí la gran promoción, debido a que sabiendo que Pumas también tiene un jugador que no la está pasando nada bien en el torneo, decidieron incluirlo.

Rogelio Funes Mori no ha podido marcar en lo que va del Clausura 2025, aunque muchos creen que se puede motivar ante su exequipo. Otros consideran que seguirá con su mala racha.

Por tal motivo, también cada que el Mellizo falle una jugada de gol clara, las personas que se den cita en el bar mencionado, también podrán recibir una bebida de cortesía, por lo que la fiesta en ese partido estará garantizada.