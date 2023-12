Faitelson recuerda eliminación de México en Qatar y afirma: '¿Qué coño ha pasado? ¡NADA!'

Este martes 5 de diciembre se cumple un año de la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, tras quedarse a un gol ante Arabia Saudita de eliminar a Polonia y acceder a los Cuartos de Final, hecho que ha traído a la memoria David Faitelson.

Tras el fracaso de México en tierras qataríes, Faitelson se ha pronunciado fuertemente un año después, expresando que 'nada ha cambiado en el futbol mexicano'.

Lee también Tuca Ferretti le exige a Jürgen Damm anotar doblete y festejar los goles ante América

¿Qué dijo Faitelson sobre eliminación de México en Qatar 2022?

"Un año después de Qatar, un año después de aquella noche en el Lusail (estadio mundialista), México quedó eliminado en la ronda de grupos de un Campeonato Mundial de Futbol. ¿Qué ha pasado de ese entonces a hoy? Nada, absolutamente nada. Sí hay dos entrenadores más, hay un nuevo puesto comisionado como Juan Carlos Rodríguez, hay nombres en la Federación. ¿Y? ¿Qué coño ha pasado? No ha pasado absolutamente nada", comenzó Faitelson.

Faitelson aprovechó la crítica para adelantar lo sucedido en la última junta de dueños, donde ha dado a conocer que la multipropiedad será disfrazada y no cambiará nada con respecto al ascenso y descenso.

"En el tema de la multipropiedad, típico de nuestra cultura, los dueños han tomado la decisión de disfrazarla. Aunque se enoje Alejandro Iraragorri, aunque se enoje Jesús Martínez, sigue siendo una ilegalidad que dos o tres equipos del mismo dueño jueguen en la misma liga. ¿Por qué no buscar nuevos inversionistas? ¿Por qué no obligarlos a vender los equipos? ¿Por qué no atraer más capital?", enfatizó Faitelson.