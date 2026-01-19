Uno de los futbolistas más nombrados este pasado fin de semana fue Germán Berterame, delantero de los Rayados de Monterrey que podría abandonar a la Pandilla para convertirse en nuevo jugador del Inter Miami en la MLS, bajo pedido de Lionel Messi. El delantero argentino naturalizado mexicano, abandonó la Sultana del Norte pero para reportar con la Selección Mexicana, ya que será parte de los partidos amistosos contra Panamá y Bolivia.

En la era de Javier Aguirre, el goleador de los Rayados se ganó un lugar en el Tri y por ahora, sueña con hacerse de un lugar en la convocatoria para jugar la Copa del Mundo 2026. Si lo logra, sería el séptimo jugador en la historia en nacer en otro país y después defender la camiseta de México en el torneo de naciones más importante.

Los últimos tres en hacerlo, de hecho, fueron jugadores de los Rayados de Monterrey. Rogelio Funes Mori en Qatar 2022 fue el último, tras ganarse la confianza de Gerardo Martino, aunque su convocatoria fue polémica al dejar fuera de la lista a Santiago Giménez.

Germán Berterame podría unirse a Guillermo Franco y Rogelio Funes Mori como argentinos que juegan un Mundial con México | FOTO: Especial

En el caso del Vasco, esta sería la tercera vez que recurre a un futbolista extranjero para completar su lista de convocados. Primero lo hizo con Gabriel Caballero (Argentina) en el mundial Corea-Japón 2002; después llamó a Guillermo Franco (Argentina) para Sudáfrica 2010.

En total, Berterame ha jugado 6 partidos con la Selección Mexicana, todos de carácter amistoso, y tiene un gol como tricolor, frente a Ecuador en el estadio Akron.

TODOS LOS FUTBOLISTAS NATURALIZADOS QUE JUGARON UN MUNDIAL CON LA SELECCIÓN MEXICANA

Jorge Romo | 1949-1960 | España

Carlos Blanco Castañón | 1954-1958 | Cuba

Gabriel Caballero | 2002 | Argentina

Sinha | 2004-2013 | Brasil

Guillermo Franco | 2005-2010 | Argentina

Funes Mori | 2021 - Actualidad | Argentina

