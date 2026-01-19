El próximo 11 de junio se llevará a cabo el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Banorte; sin embargo, la famosa astróloga Mhoni Vidente lanzó una predicción que encenderá las alarmas del público durante el mes que dure la justa mundialista.

A través de un video compartido por Unicable, la clarividente reveló que se registrará un atentado en una de las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo, aunque para la tranquilidad de los mexicanos y canadienses, aseguró que sería en Estados Unidos.

"Me han preguntado, '¿Mhoni, ves atentados en cuestión del Mundial?' En México, no; en México estaremos muy ocupados con el futbol, pero en Estados Unidos sí (veo atentados)”, expresó Mhoni Vidente.

“Hay que poner atención en aeropuertos y en algunas ciudades, en Houston y California, hay que cuidarse”, agregó.

