El próximo 22 y 25 de enero la Selección Mexicana tendrá sus primeros partidos amistosos del año contra sus similares de Panamá y Bolivia, respectivamente, con el fin de que Javier Aguirre solucione las últimas dudas que le quedan antes de definir la lista de convocados que llamará para disputar el Mundial 2026.

Por un lado, Panamá tiene 13 partidos seguidos sin perder (aunque fue derrotado por Honduras vía penales en los cuartos de final de la Copa Oro). Su última derrota fue justamente contra México en la final de la Liga de Naciones de CONCACAF. Los canaleros, son parte del Grupo L en la Copa del Mundo, donde competirá contra Inglaterra, Croacia y Ghana.

Por su parte, Bolivia tiene dos partidos sin perder, incluido un empate contra Panamá y una victoria contra Brasil en la última jornada de las Eliminatorias de CONMEBOL.

Están clasificados al repechaje del Mundial, donde jugarán unas semifinales contra Surinam, con la posibilidad de enfrentar a Irak en la final. Dichos partidos los jugará en marzo en el estadio Monterrey, hogar de los Rayados.

La última vez que enfrentó a México fue el 31 de mayo del 2024 y el Tri ganó 1-0 gracias al gol solitario de Efraín Álvarez.

A continuación, les presentamos los jugadores más destacados de cada selección.

FIGURAS A SEGUIR DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ

Aníbal Godoy : es el capitán y el futbolista con más partidos disputados con la selección de Panamá. Actualmente milita en el San Diego FC de la MLS.

: es el capitán y el futbolista con más partidos disputados con la selección de Panamá. Actualmente milita en el San Diego FC de la MLS. Alberto Quintero : tiene más de 100 partidos como seleccionado canalero. Ha jugado en Europa y en distintos clubes mexicanos; actualmente milita en el Plaza Amador de su país.

: tiene más de 100 partidos como seleccionado canalero. Ha jugado en Europa y en distintos clubes mexicanos; actualmente milita en el Plaza Amador de su país. Amir Murillo : con 29 años, es quizás el mejor futbolista de la actualidad de Panamá. Juega en el Olympique de Marsella y este año jugará su segundo Mundial.

: con 29 años, es quizás el mejor futbolista de la actualidad de Panamá. Juega en el y este año jugará su segundo Mundial. Adalberto Carrasquilla: conocido en México, la estrella de Pumas es uno de los referentes en la selección de Panamá.

FIGURAS A SEGUIR DE LA SELECCIÓN DE BOLIVIA

Carlos Lampe : el arquero boliviano es uno de los jugadores con más experiencia en el combinado sudamericano.

: el arquero boliviano es uno de los jugadores con más experiencia en el combinado sudamericano. José Sagredo : defensor, juega actualmente en el Bolívar, considerado el equipo más grande de Bolivia.

: defensor, juega actualmente en el Bolívar, considerado el equipo más grande de Bolivia. Gabriel Villamil : el mediocampista de Liga de Quito es una de las grandes promesas del futbol boliviano.

: el mediocampista de Liga de Quito es una de las grandes promesas del futbol boliviano. Henry Vaca: el atacante boliviano será una de las amenazas para el Tri.

