Gustavo Leal salió molesto del Estadio Azteca, luego de la derrota (2-1) frente al América; sin embargo, no por el funcionamiento de su equipo sino con el arbitraje de Jesús Rafael López.

Al término del encuentro entre Águilas y Potosinos, el técnico del Atlético de San Luis corrió molesto hacia la terna arbitral para reclamar algo que evidentemente lo había hecho enfadar.

Ya en conferencia de prensa, el timonel brasileño explicó que su molestia fue por el tiempo agregado en la recta final del encuentro. Cinco minutos le resultaron muy pocos para el tiempo que, de acuerdo con él, se perdió.

“Para mí son dos sentimientos distintos, uno por el deportivo y otro que tengo que decir. Atlético de San Luis es un equipo que no tiene el mismo presupuesto ni afición que América, pero es un equipo de gente muy trabajadora, jugadores de carácter y no puede pasar lo que pasó hoy", comenzó con su mensaje.

"En este torneo en ningún partido agregaron cinco minutos en la segunda mitad. Dieron el partido como resuelto y no lo estaba. Llevo menos tiempo en la Liga MX y sé la cantidad de goles que salen en los minutos finales, son muchos", agregó.

Leal argumentó. Para él, los dos goles de los azulcrema, así como los nueve cambios efectuados en el segundo tiempo, fueron motivos suficientes para agregar más de cinco minutos. El técnico de los sanluisinos consideró que los silbantes dieron el duelo como definido.

"Al final pudo quedar 3-1, pero me tienen que dar la oportunidad de crear hasta el final. Me siento irrespetado, no me gustó, no diré más que eso. No estoy aquí para suponer nada, estoy para decir que tuvimos argumentos, nueve cambios, tres goles y cinco minutos de descuento y eso pasa por creer que el partido estaba resuelto y no lo estaba”, enfatizó.

Gustavo Leal ve un marcador injusto contra el América

Para Gustavo Leal, técnico del Atlético de San Luis, su equipo mereció más en el Estadio Azteca, por lo menos un empate. Situación que lo dejó molesto en la capital.

“Son dos lados. Un sabor amargo por el resultado, merecíamos salir mínimo con un punto, pero por otro lado contento con lo que hizo el equipo. Si seguimos jugando así, seguramente vamos a calificar, vamos a estar entre los 10 y empieza un nuevo torneo”, concluyó.