Henry Martín descarta llegar a Europa y su deseo es seguir en el América

Pese a que aún no ha firmado su renovación, Henry Martín tiene muy claro que su deseo es continuar con el América, equipo del que es capitán y se ha convertido en referente, descartando emigrar a Europa.

"Me encantaría quedarme en América todo el tiempo posible, estoy muy contento ahí, con la afición, con la gente que nos rodean día a día. No he hablado con la directiva de la renovación".

Sobre la Final que está por disputar, asegura que ésta es lo mejor que le ha pasado en la Liga MX, debido a su jerarquía actual.

"Sí, definitivamente, en la final pasada me tocó participar, pero hoy estoy viviendo otro momento, otras responsabilidades, eso me hace tener más ganas de conseguir, es un sueño levantar el trofeo".

