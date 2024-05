América logró su título de Liga número 15 el domingo pasado, luego de que se impuso a Cruz Azul en la Gran Final en el Estadio Azteca. No obstante, un gran sector de la afición asegura que fue un ‘regalo’ del Gato Ortiz al cuadro azulcrema.

Pese a que el VAR le dijo al silbante que no había elementos para marcar penalti en la jugada de Rodolfo Rotondi sobre Israel Reyes, el central decidió no escucharlos y marcó la pena máxima, con la que Henry Martín hizo el gol del triunfo.

¿Henry Martín le dijo chillones a los antiamericanistas?

Henry Martín no dejó pasar todas las críticas y señalamientos en contra del título que ganó el América, principalmente provenientes de la afición de Cruz Azul, por lo que recordó que al equipo azulcrema también le ha tocado perder de manera controvertida. Se refirió a las jugadas polémicas en la Final del Apertura 2019 frente a Monterrey.

“Nosotros perdimos un campeonato habiendo VAR y no salimos a llorar ni a estar diciendo nada. Porque al final de cuentas dentro de la cancha tienes que ganar, nosotros perdimos ese partido”, dijo en el podcast ‘Del América Eres’.

Por otra parte, también hizo hincapié en el hecho de que en la Ida ante La Máquina, ya le habían perdonado un penalti a Rotondi, incluso aseguró que el pisotón que no marcaron en el VAR le dejó una dolorosa marca en el pie.

“Ahora se están quejando del VAR. Si revisas mi pie, yo tengo un edema desde el partido de Ida contra Cruz Azul en el tobillo del pisotón que me dieron y no salimos a llorar diciendo ‘ay por el pisotón era un penal y no lo marcaron’, porque además me empuja. Nos tragamos eso, me tragué el dolor del pie, jugamos la final y ganamos”, finalizó.