La Selección Mexicana se llevó una desagradable sorpresa en su visita a Honduras para la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Tanto dentro como fuera del terreno de juego, el Tricolor sufrió de más ante Los Catrachos y terminó perdiendo (2-0) en San Pedro Sula.

Dejando a un lado la parte futbolística, donde México dejó mucho que desear y cometió varios errores que costaron las dos anotaciones de los hondureños, desde las tribunas se presentó un hecho lamentable.

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, recibió una fuerte agresión al concretarse la dolorosa derrota en el Estadio General Francisco Morazán.

Un aficionado le lanzó directamente una lata a El Vasco que terminó impactando en su cabeza y provocándole una escandalosa herida.

Las imágenes de Javier Aguirre bañado en sangre fueron escandalosas y, de inmediato, provocaron opiniones dividas.

La agresión que El Vasco sufrió no fue justificada; sin embargo, sus provocaciones a los seguidores de Honduras dejaron mucho que desear porque los insultó son groserías y gestos obscenos durante el compromiso de la Nations League.

Por tal motivo, Hugo Sánchez decidió criticar al entrenador de México por no comportarse adecuadamente en San Pedro Sula y por sus declaraciones luego del impacto que recibió.

“Nos hacen falta líderes, no tenemos a alguien ejemplar. No puede decir que todos los comportamientos que hizo anteriormente no se los saquen a la luz, le dio una patada a un jugador de Panamá y ahora que diga: del pasado no me hablen”, declaró El Pentapichichi.

El actual analista de ESPN arremetió con todo contra Javier Aguirre y fue tajante en que necesita mejorar su comportamiento, sobre todo porque dirige a la Selección Mexicana.

“Ya está bien de tomar malas decisiones y actitudes. Las actitudes no son dignas de una imagen buena para el futbol mexicano”, sentenció Hugo Sánchez en Futbol Picante.