Jaime Lozano quiere ser como Javier Aguirre... Aunque 'espera no cag... como él'

Jaime Lozano asumió este 2023 la dirección técnica de una Selección Mexicana que atravesaba uno de los momentos más duros en las últimas tres décadas; sin embargo, a pesar de los altibajos, parece que el 'Jimmy' ha llegado a dar cierta estabilidad en el Tricolor.

La Selección Mexicana no tenía ni dos meses bajo el mando de Diego Cocca, cuando cayó estrepitosamente ante Estados Unidos en la Semifinal de Nations League, provocando el despido inmediato del técnico argentino, algo que hundió al Tricolor en un bache usando a Jaime Lozano como bombero.

¿Qué ha dicho el 'Jimmy' de Javier Aguirre?

Ahora, 'Jimmy' luce con mayor estabilidad, y ha aprovechado para hablar de su sensación al frente de la selección nacional, y ha declarado que le gustaría ser como Javier Aguirre con el Tricolor.

"El tema de Javier Aguirre: se me hace un gran técnico. Posiblemente lo mejor que ha dado este país. Saber lo que vivió en estos dos procesos con la Selección Mexicana, ojalá no la cague igual que él, que la cague de otra manera. Aprender de ellos me ilusiona y gusta", expresó Lozano en entrevista con Fox Sports.

La Selección del 'Jimmy' se enfrenta a una época complicada, pese a ser sede mundialista, el Tri no podrá contar con partidos de alta exigencia (más allá de la Copa América) durante los próximos dos años, debido a las eliminatorias que sí deberán encarar otros combinados nacionales.