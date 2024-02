Este lunes fue presentado en ESPN Javier Alarcón, periodista con trayectoria en empresas como Televisa e Imagen Televisión, y tras arrancar en las cámaras del ''Líder Mundial en Deportes', ya ha soltado el primer bombazo, cargando contra Jaime Lozano.

Con Jaime Lozano, el Tri ya ganó una Copa Oro y está en Semifinales de Nations League, además de clasificarse directamente para la Copa América; sin embargo, el combinado azteca ha tenido duros altibajos, jugando muy bien por momentos y muy mal en otros.

Ante esto, Alarcón expresó que lo tiene claro: "No soy optimista. Creo que Jaime Lozano no era el técnico ideal para esta coyuntura. Debería haber sido alguien más experimentado, alguien preparado para una situación donde no hay eliminatorias. Jaime está en proceso de aprendizaje y evolución. La Selección mexicana necesitaba una visión diferente, un técnico de mayor envergadura".

Además, apuntando hacia la Copa América, Alarcón aceptó que no vira un horizonte prometedor. "Soy un poco pesimista, porque veo a otras selecciones como Ecuador, Colombia o Uruguay, que exportan jugadores y tienen figuras importantes en distintas ligas, mientras que nosotros tenemos más llegadas que salidas. Necesitamos dejar salir a nuestros jugadores y dejar de inflar los precios para tener una mejor Selección".