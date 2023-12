Después de varios días de incertidumbre, la futbolista española Jennifer Hermoso se despidió del Club Pachuca y su futuro en la Liga MX Femenil se mantiene en incógnita.

Tigres apunta como el principal candidato a ser el nuevo destino de la campeona del mundo; sin embargo, hay grandes equipos buscando hacerse de los servicios de Hermoso.

A través de un mensaje en redes sociales, Jennifer publicó un emotivo mensaje para los y las aficionadas del Pachuca, a quienes les aseguró que jugar en las Tuzas fue "una de las mejores decisiones" que tomó en su vida.

"Me faltarían palabras para describir estos 18 meses, para agradeceros todo lo que habéis hecho por mí desde el primer día que llegué. Gracias a todas mis compañeras, que muchas serán mis amigas para siempre. Gracias al cuerpo técnico, staff y directiva que siempre me hizo sentir como en casa. Especial agradecimiento an Armando, Jesús y sobre todo a Martín por creer en mí e invitarme a vivir este proyecto. Gracias a vosotros y a la comunidad que habéis construido hoy estoy enamorada de este maravilloso país. Llevaré con mucho orgullo haber sido campeona del mundo mientras vestía la camiseta de Pachuca. A todos los fans y a la familia tuza, mi mayor admiración. Me llevo muchísimos recuerdos que siempre estarán conmigo" escribió Hermoso.

Con la camiseta albiazul, Hermoso convirtió 26 goles y jugó la final del Clausura 2023 frente al América, aunque no pudo marcar diferencia y tuvo que conformarse con el subcampeonato.

Ahora, los rumores indican que equipos como Angel City FC y Bay FC de la NWSL están interesados en ella, así como el Real Madrid y el Atlético de Madrid; sin embargo, las Amazonas son quienes tomaron más fuerza como su futuro destino en las últimas horas.

