¿José Juan Macías sí está lesionado? Quedó afuera de la convocatoria para juegos ante San Luis y Hamilton Forge

Hace unos días se encendieron las alarmas en Chivas, ya que se esparció el rumor de que José Juan Macías, quien se perdió más de un año sin jugar por una lesión, se había lastimado de gravedad y sería baja de manera indefinida.

No obstante, se aclaró que el delantero del Guadalajara no tuvo actividad ante Toluca a media semana porque salió tocado en la visita a Xolos, motivo por el cual Fernando Gago no deseaba arriesgarlo.

¿Macías sí está lesionado?

El calendario del Guadalajara va a estar muy apretado este mes, ya que esta semana enfrenta al Atlético de San Luis por el Clausura 2024 y el miércoles estarán en Canadá para encarar su partido de la Concachampions ante el Hamilton Forge.

No obstante, llamó mucho la atención la lista de convocados para ambos enfrentamientos, donde brilla por su ausencia el José Juan Macías, haciendo más grandes las especulaciones de una posible lesión seria.

Los delanteros que llevará gago a San Luis y Ontario serán Roberto Alvarado, Gael García, Pável Pérez, Armando González, Ronaldo Cisneros, Cade Cowell, Ricardo Marín, Isaac Brizuela.