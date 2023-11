La temporada pasada, Chivas se quedó a 45' minutos de hacer historia, luego de dejar en el camino en Semifinales al América en el Estadio Azteca, de realizar un buen encuentro en la Ida de la Final ante Tigres y de realizar una primera mitad en el Estadio Akron, donde se adelantaron por 2-0, acariciando el título de Liga MX.

Sin embargo, algo sucedió tras el descanso en esa Final de Vuelta que se reflejó en el marcador. Tigres, por la vía del manchón penal se acercó en el marcador, después Sebastián Córdova igualó las acciones, llevando la disputa por el título a los tiempos extras, donde Guido Pizarro marcó el tanto del campeonato felino. Meses después, Fernando 'Nene' Beltrán contó algo que sucedió en la intimidad del vestidor rojiblanco durante ese encuentro.

Lee también ¿Se terminó el castigo? Alexis Vega fue convocado para el partido ante los Pumas

¿Qué dijo 'Nene' Beltrán sobre la Final ante Tigres?

El mediocampista de Chivas, uno de los pilares del actual equipo rojiblanco, aquejó la falta de experiencia en el vestidor del Rebaño, donde hubo roces en el medio tiempo que cambiaron todo en el equipo de cara al complemento de esa Final.

"Entramos al vestidor y yo creo que ahí nos faltó un güey de experiencia. Totalmente nos faltó un güey de experiencia. Yo no digo que no hay, pero estaba 'Pocho' (Guzmán), pero como que se contagió. En el '11' titular no hubo nadie que dijera 'calma güey, tranquilo, vamos ganando 2-0. 45 minutos y ya levantamos esa madre (título)'.

"Y no, güey, entramos al medio tiempo, todos, me incluyo yo, entramos y nos empezamos a decir de cosas. 'No le estás dando vuelta' de repente (Alan) Mozo. Luego el 'Pollo' (Briseño): 'No, es que no estamos presionando bien'. Y de repente el 'Pocho'. Todos empezamos como a gritarnos. En lugar de decir 'qué partidazo estamos dando, estamos jugando muy bien. Estos weyes no nos van a ganar', entramos a decirnos de cosas. Del medio tiempo, yo recuerdo, como se sentía, yo dije: 'esta madre va a valer verga'", comentó Beltrán en un podcast.

El nene beltrán explica qué pasó en el vestidor de chivas en aquella final, para que luego no digan que un tipo con jerarquía como chicharito no le haría bien al equipo en todo sentido: pic.twitter.com/IAnr1l2FxX — Chiva Brother 🐐🇫🇷 (@AngelElChivo_) November 10, 2023

La historia concluyó con unas Chivas derrotadas en su propio campo y con el octavo título de Tigres en su historia.