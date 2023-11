Jürgen Damm rompió una racha de cinco años sin poder marcar gol en la Liga MX luego de que en el Play In ante el León, el atacante mexicano hizo el tanto con el que los potosinos consiguieron su boleto a la Liguilla.

Y como era de esperarse, en cuanto mandó el balón a la portería rival, todos los aficionados esperaban que festejara como Cristiano Ronaldo, por lo que cuando lo hizo, el Alfonso Lastras retumbó con el “Siiiuuuu”.

¿Por qué Jürgen Damm ya no festejaba como Cristiano Ronaldo?

En el final de su etapa en Tigres, cuando marcaba goles, Jürgen Damm ya no festejaba como Cristiano Ronaldo, lo que genero muchas dudas entre la fanaticada. No obstante, el atacante por fin aclaró por qué dejó de hacerlo.

Todo se debió a Ricardo Ferretti, quien para que ya no realizara la tradicional celebración del CR7 cuando marcara con los de la UANL, decidió multar a Jürgen con la módica cantidad de 50 mil pesos.

“Siempre fue por una admiración que le tengo a Cristiano Ronaldo. El Tuca me empezó a multar como con 50 mil pesos, entonces ya no lo hice, pero bueno, en América y acá (Atlético San Luis) que no me multan pues sí lo hago también”, comentó a ESPN.

¿Quién es el jugador favorito de Damm?

Pese a que imita los festejos de Cristiano Ronaldo cuando anota goles, Jürgen Damm sorprendió a todos cuando negó que el Bicho sea su jugador predilecto, ya que al futbolista que idolatra es a Lionel Messi.

“La realidad es que mi jugador favorito es Messi, pero la dedicación, la constancia, el esfuerzo y todo lo que ha hecho Cristiano, me ha hecho también admirarlo, y bueno, es por eso que lo hice, a la gente le gustó y ya se quedó”, sentenció el futbolista.