La baja en el rendimiento de América en los últimos partidos había generado comentarios negativos a los jugadores Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky ya que los señalaban de estar distraídos por su podcast ‘La Triiisecta’.

Aunque poco les importó y tras conseguir su pase a la final de la Liga MX, hicieron un episodio con el otro integrante del podcast Miguel Layún en el cual Álvarez le reclamó a Igor por el proyecto, claramente ironizando con la situación.

“Me arruinaste la carrera”, mencionó Kevin en tono sarcástico.

Lee también Santiago Giménez está en México y podría asistir a la Final parea apoyar a Cruz Azul ante América

Esto se originó porque el propio Igor mencionó “Hermano te amo, mi vida no sería la misma sin ti, aunque digan que te he arruinado”.

El futbolista chileno cambió el tono, para hablar de forma seria afirmando que Kevin toma sus decisiones.

“Tú sabes, hermano, que no me has hecho caso en nada de lo que te he dicho”, indicó Lichnovsky.

Tanto Álvarez como Igor esta semana se encuentran concentrados de cara a la final ante Cruz Azul donde América tiene la oportunidad de ser bicampeón.

Lee también Alexis Vega festejó el triunfo del América sobre las Chivas en las Semifinales