Han comenzado los cambios en el América Femenil. Este jueves, las Águilas anunciaron la baja de su delantera Katty Martínez.

Con un emotivo video mediante sus redes sociales, la institución americanista se despidió de su goleadora, quien llegó al Nido para el torneo Clausura 2022.

Martínez convirtió 51 goles con el América y conquistó el título del Clausura 2023. Ya con las Águilas, pudo superar los 100 goles dentro de la Liga MX Femenil; su debut se dio con Tigres.

Luego de perder la final del torneo Clausura 2024 ante Monterrey, las Águilas han comenzado con la planeación del siguiente torneo. Su destino estará con las Rayadas.

"Gracias por cambiarme la vida", así publicó su despedida Katty Martínez. La goleadora del América publicó un video con un mensaje para la afición de las Águilas.

"Después de que te la pones, nada vuelve a ser igual. Me duele decir adiós, me duele tener que despedirme. Les agradezco por tanto. Me voy tranquila porque me entregué a ustedes, di todo de mí. Gracias por cambiarme la vida", dijo la futbolista de 26 años.

Gracias Águilas, Gracias América 🦅🙏🏻@AmericaFemenil pic.twitter.com/xEQzyF1fZ7 — Katty Abad (@kattyabad10) June 14, 2024