América abrió el marcador en el Estadio Azteca frente al León con un gol de penalti de Julián Quiñones, acción precedida por una falta dentro del área sobre Henry Martín.

Sin embargo, previo a la infracción sobre la ‘Bomba’, algunos jugadores del León señalaron una supuesta falta de Alejandro Zendejas sobre Iván Rodríguez, pero el árbitro Fernando Guerrero mantuvo su decisión.

Nicolás Larcamón, técnico del León, declaró al término del partido que las declaraciones previas de André Jardine sobre el arbitraje pudieron condicionar el trabajo de la terna arbitral y esto respondió el estratega azulcrema.

“Yo hablo lo que pienso, a veces me controlo para bien y no polemizar. En el otro partido se me hacía importante tener a alguien del América hablando, hablamos de corazón, lo que sentimos, cuando somos perjudicados, hay que hablar, a veces me toca a mí y en otro a otras personas”, aseveró Jardine.

“Entiendo a Nicolás (Larcamón), pero yo voy a dar la vida por América, así seré yo y cada jugador que está en este equipo”, agregó el estratega de las Águilas.