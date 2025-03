El León ha recibido un duro golpe. Ayer, el cuadro esmeralda fue notificado sobre su exclusión del Mundial de Clubes, después de que el comité de apelaciones de la FIFA dictaminó que no cumplían con los criterios de participación al violar la normativa que prohíbe la multipropiedad de equipos participantes.

El Grupo Pachuca es propietario del León y Pachuca, y ambos se clasificaron al torneo que se disputará a mediados de año en Estados Unidos.

“Por supuesto que vamos a ir hasta las últimas consecuencias, hay una injusticia, iremos al TAS a apelar. Nosotros vinimos exactamente aquí (Los Ángeles) a ganar una final (Concachampions) deportivamente", declaró Rodrigo Fernández, director deportivo del León.

El directivo esmeralda acusa que el reglamento cambió después de haber ganar su lugar en la justa de clubes. Por lo que se sientes afectados de manera injusta.

“Tenemos mucha molestia, sobre todo por nuestra afición. Tú cuando entras a una competencia, después de ganarla te ponen un reglamento, es totalmente injusto, es como si ahorita haces algo que no es penalizado y después te dicen que sí lo es. No tiene sentido”, agregó.

Rodríguez fue contundente y aseguró que el tema económico pasa a segundo plano en estos momentos. Ellos quieren su lugar en la justa mundialista, mismo que ganaron en junio de 2023, ante Los Ángeles FC.

“Nosotros la vamos a pelear, ya no es decisión de nosotros, la vamos a pelear, la vamos a luchar, no queremos el económico ni mucho menos, eso, en este momento, no nos interesa, nos interesa ir a un Mundial de Clubes", concluyó el director deportivo de La Fiera.