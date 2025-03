Tras el triunfo de la Selección Mexicana en la Nations League de Concacaf, los reflectores del futbol nacional vuelven a encenderse con la Jornada 13 del Clausura 2025 de la Liga MX.

Los aficionados del balompié mexicano, ansiosos por ver a sus equipos favoritos, tendrán un fin de semana repleto de acción futbolística que marcará el inicio de la recta final del torneo regular.

Con equipos peleando por un lugar en el Play-In o la Liguilla, cada partido promete intensidad y emociones al por mayor.

¿Cuándo arranca la actividad de la Jornada 13?

La jornada arranca este viernes 28 de marzo con una doble cartelera que calentará los ánimos.

A las 19:00 horas, Necaxa recibirá a Querétaro en Aguascalientes, un duelo que será transmitido por Claro Sports, ViX y TV Azteca.

Más tarde, a las 21:00 horas, Mazatlán se enfrentará al Atlas en el estadio El Encanto, con cobertura exclusiva de TV Azteca. Estos encuentros darán el banderazo inicial a un fin de semana cargado de futbol.

El sábado 29 de marzo será el día más intenso, con cinco partidos que captarán la atención de los seguidores.

A las 17:00 horas, Toluca y Pachuca chocarán en un duelo que podrá verse por Televisa, TUDN y ViX, mientras que, al mismo tiempo, Juárez y Puebla se medirán en un enfrentamiento exclusivo de la plataforma Tubi.

Sin embargo, los platos fuertes llegan más tarde: a las 19:05 horas, América, tricampeón vigente, enfrentará a Tigres en un choque de titanes que se transmitirá por Canal 5, TUDN y ViX, accesible para todos en televisión abierta.

A las 21:05 horas, el duelo entre Chivas y Cruz Azul será exclusivo de Amazon Prime, una opción que los aficionados del Rebaño ya conocen bien. Finalmente, a las 21:10 horas, Monterrey recibirá a Tijuana, con transmisión en Canal 5, TUDN y ViX.

El domingo 30 de marzo cerrará la jornada con dos partidos. A las 17:00 horas, Santos Laguna buscará sumar puntos ante un Atlético de San Luis en crisis, con cobertura de Televisa, TUDN y ViX.

El telón caerá a las 19:00 horas con el enfrentamiento entre León y Pumas, un duelo que promete emociones y que estará disponible exclusivamente en Tubi. Este cruce podría ser decisivo para ambos equipos en sus aspiraciones de clasificación.

Con partidos como América vs Tigres y Chivas vs Cruz Azul robándose los reflectores, la Jornada 13 del Clausura 2025 no solo ofrece futbol de alta calidad, sino también una variedad de opciones para seguirlo en vivo, ya sea por televisión abierta, de paga o plataformas de streaming.