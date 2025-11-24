Esta semana se llevarán a cabo los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, que tendrán la particularidad de que tres de los partidos serán en un mismo día tanto en la ida como en la vuelta.

Por petición expresa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Cruz Azul y América no podrán jugar el mismo día sus respectivos partidos.

A través de un comunicado, la Liga MX anunció que "se determinó una programación extraordinaria de tres partidos el miércoles y tres en sábado", con el fin de:

La Liga BBVA MX informa sobre la programación de los partidos de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025. pic.twitter.com/SSNDoFPNAe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 24, 2025

Garantizar el óptimo desarrollo de los operativos de seguridad

Disponer del número adecuado y necesario de elementos de seguridad pública

Correcta atención a la alta afluencia prevista de aficionados locales y visitantes

Así mismo, señalaron que esta decisión está apoyada en el Artículo 17 del Reglamento de Competencia de la Temporada 2025-26, que indica que "la Liga cuenta con la facultad expresa para reprogramar partidos cuando existan condiciones extraordinarias (...) en este caso, la recomendación emitida por la autoridad gubernamental constituye una justificación suficiente para aplicar dicha facultad".

DÍAS Y HORARIOS DE LA LIGUILLA DEL APERTURA 2025

Así, los partidos de cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 quedaron definidos de la siguiente manera:

Toluca vs Juárez

IDA: miércoles 26 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Olímpico Benito Juárez

VUELTA: sábado 29 de noviembre a las 19:05 horas en el estadio Nemesio Diez

Tigres vs Tijuana

IDA: miércoles 26 de noviembre a las 23:00 horas en el estadio Caliente

VUELTA: sábado 29 de noviembre a las 21:10 horas en el estadio Universitario

Cruz Azul vs Chivas

IDA: jueves 27 de noviembre a las 20:07 horas en el estadio Akron

VUELTA: domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Olímpico Universitario

América vs Monterrey

IDA: miércoles 26 de noviembre a las 21:05 horas en el estadio BBVA

VUELTA: sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas en el estadio Ciudad de los Deportes

