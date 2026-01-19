Cada vez falta menos para el comienzo de la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, pero mientras tanto, el torneo Clausura 2026 de la Liga MX se lleva a cabo.

Con la expectativa de ver si el Toluca podrá consagrarse como el segundo tricampeón en la historia de los torneos cortos o si habrá un nuevo monarca en el futbol mexicano, surge la incógnita por ver quién levantará el trofeo de campeón antes de que empiece el próximo Mundial.

¿QUIÉN FUE EL CAMPEÓN DE LA LIGA MX ANTES DEL MUNDIAL DE 1970?

Antes del primer Mundial que tuvo a México como país sede, el campeón del futbol mexicano fue el Guadalajara en la temporada 1969-70.

Bajo el formato de torneo largo, las Chivas se consagraron después de 30 jornadas con 45 puntos, relegando en segundo lugar al Cruz Azul con 39 unidades, mismas que el Veracruz en tercer lugar.

Ese fue el octavo título de liga para el Rebaño. Además, ese año el conjunto tapatío conquistó la Copa México y el Campeón de Campeones, cerrando con broche de oro la era del 'Campeonísimo'.

¿QUIÉN FUE EL CAMPEÓN DE LA LIGA MX ANTES DEL MUNDIAL DE 1986?

16 años más tarde, con México como país sede por segunda vez en la historia, los Rayados de Monterrey fueron los campeones en su histórico primer título en Primera División.

El conjunto regiomontano se consagró tras vencer al Atlante, al Guadalajara y al Tampico Madero en la gran final.

