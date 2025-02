El torneo Clausura 2025 de la Liga MX llegó al cierre de la Jornada 9 con emociones a flor de piel, resultados inesperados y movimiento en uno de los banquillos de los clubes del torneo.

Con tres partidos adelantados la semana pasada (Atlas vs. Necaxa, América vs. León y Santos vs. Cruz Azul), los encuentros disputados a media semana completaron un panorama que mantiene a León en la cima, mientras equipos como Toluca y Juárez dan de qué hablar.

¿Cuáles fueron los resultados del resto de la Jornada 9 disputada esta semana?

La Jornada 9 dejó resultados contundentes. Tigres cayó 0-1 en casa ante un Juárez que sigue escalando posiciones en la tabla de clasificación.

Mazatlán, por su parte, logró una victoria ajustada de 1-0 sobre Rayados, frenando las aspiraciones del Monterrey que sufrió en la zaga al no contar con la presencia de su refuerzo de lujo Sergio Ramos.

En Tijuana, los Xolos se impusieron 4-2 a Pumas en un partido que marcó el fin de la era de Gustavo Lema como técnico felino, tras una campaña irregular que tiene al equipo más abajo de la mitad de la tabla.

Pachuca venció 2-1 a Puebla, mientras Toluca goleó 5-0 a Querétaro, consolidándose como una de las ofensivas más letales del torneo. Finalmente, Atlético de San Luis sorprendió al derrotar 3-1 a unas Chivas que no encuentran consistencia.

¿Quién es el líder del Clausura 2025 hasta el momento?

En la tabla general, León se mantiene como líder indiscutible con 23 puntos, producto de siete victorias y dos empates, con una diferencia de goles de +7. Su regularidad tanto de local (10 puntos) como de visitante (13 puntos) lo coloca como el equipo a seguir.

América, con 20 puntos, acecha en el segundo lugar gracias a una ofensiva que suma 20 goles y una defensa sólida que solo ha permitido 7 tantos. Toluca, con 18 puntos y una diferencia de +12, ocupa el tercer puesto tras su exhibición ante Querétaro, destacando su poderío en casa (10 puntos) y su eficacia fuera (8 puntos).

Necaxa (18 puntos) y Cruz Azul (17 puntos) completan el top 5, mientras Tigres (16 puntos) y Pachuca (16 puntos) se mantienen en la pelea pese a sus tropiezos recientes. Juárez, con 16 puntos y una diferencia negativa de -4, es la sorpresa del torneo.

En contraste, equipos como Chivas (11 puntos), Pumas (11 puntos) y Monterrey (12 puntos) luchan por encontrar regularidad, mientras Santos (4 puntos) y Atlético de San Luis (6 puntos) se hunden en el fondo.

La Jornada 9 no solo dejó goles y emociones, sino también un cambio significativo con la salida de Gustavo Lema en Pumas, evidenciando la presión por resultados en un torneo que no da tregua. Con la tabla apretada y varios equipos enrachados, el Clausura 2025 promete una recta final intensa rumbo a la Liguilla. Por ahora, León manda, pero América, Toluca y las sorpresas del torneo están listos para dar batalla.