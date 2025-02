Christian Martinoli lanzó duras críticas contra la Liga MX durante una de sus últimas emisiones del programa 'Los Protagonistas', donde señaló la falta de organización en la programación de los partidos, que frecuentemente se empalman en horarios, impidiendo a los aficionados disfrutar de todos los encuentros.

Además, propuso alternativas para resolver este problema que, según él, refleja una falta de voluntad de los clubes y una mala coordinación con las televisoras que poseen los derechos de transmisión.

El narrador de la empresa del Ajusco expresó su frustración por el hecho de que varios cotejos se disputen el mismo día y a la misma hora, complicando la experiencia de los seguidores del futbol mexicano.

Su colega David Medrano destacó que el pasado viernes 14 de febrero se programaron tres partidos a las 9:00 de la noche, entre ellos el América vs Necaxa en el estadio Ciudad de los Deportes.

Al igual que el pasado sábado 22 de febrero, cuando se empalmaron a las 19:00 horas tres juegos atractivos de la Jornada 8: León, de James Rodríguez, vs Tigres; el debut de Serio Ramos, en el partido entre Rayados y Atlético de San Luis; además del Chivas vs Pachuca.

"Ya es urgente que la Liga haga algo al respecto, que cuide un poquito la industria", dijo David Medrano.

¿Qué dijo Christian Martinoli sobre el empalme de partidos en la Liga MX?

“Los clubes no quieren, el gran problema es la voluntad. Los clubes te dicen: 'A esa hora no me ven', 'A esa hora no viene la gente', 'A esa hora está complicado'", comenzó Christian sobre esta problemática, al agregar que es imposible para un aficionado que tenga todos los canales ver todos los partidos de una jornada, porque generalmente se te van a cruzar dos al menos dos partidos.

"Supongamos que tienes todas las condiciones necesarias, hasta económicas para ver todos los partidos el fin de semana, generalmente se te van a cruzar dos", sentenció.

¿Cuáles son la propuestas de Martinoli?

El comentarista de TV Azteca propuso que la Liga MX establezca horarios fijos: viernes y sábados a las 5:00, 7:00 y 9:00 de la noche, y domingos a las 4:00, 6:00 y 8:00, obligando a todos los clubes a rotar por estos turnos al menos una vez por torneo.

“Tendrías que hablar con todos los clubes, pero hay unos que dicen que los viernes no”, lamentó, evidenciando la falta de consenso.

Por su parte, Luis Roberto Alves “Zague”, también presente en la discusión, apuntó que hay una falta de respeto hacia la autoridad de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX, aunque Martinoli replicó que la responsabilidad también recae en las televisoras y que la Liga MX funciona como “un parapeto”.

Como solución adicional, Martinoli sugirió que los cinco clubes mejor posicionados en la tabla porcentual tengan prioridad para elegir sus horarios, premiando su desempeño deportivo.