No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Después de 12 partidos, FC Juárez logró su primera victoria en el Clausura 2024 de la Liga MX para salir del fondo de la clasificación y de paso hundir a Puebla que es nuevo sotanero general.

Los Bravos aprovecharon la localía y pese a iniciar perdiendo un dramático partido, tras noventa minutos lograron un importante triunfo (4-3).

A la escuadra poblana de poco le sirvió irse al frente en el partido gracias a la anotación de Lucas Cavallini al 15', teniendo importantes fallas defensivas que fueron aprovechadas por los locales para empatar en la recta final del primer tiempo.

La anotación del empate para FC Juárez llegaría ante un mal rechazo, que sería aprovechado por Edson Fernando al 45'.

Ese agónico tanto llenó de confianza al cuadro de Mauricio Barbieri, que salió con mayor intensión para el complemento, encontrando la ventaja mediante Aitor García al 52'.

La anotación fronteriza fue un golpe letal para los camoteros, quienes todavía golpeados volvieron a ver la caída de su meta diez minutos después, con el doblete del español García al 62'.

Con la amplia ventaja, Juárez FC cedió el esférico al equipo de Andrés Carevic, que con modificaciones se acercó con una anotación de Santiago Ormeño al 66'. Una alegría pasajera, que vio su final con una anotación de Ángel Zaldívar, quien selló el resultado al 84'.

En el último suspiro del partido, Puebla volvió a meterle drama al compromiso con la anotación de Miguel Sansores al 89', que selló el resultado final.